Albert Schweitzer ziekenhuis hervat geleidelijk reguliere zorg

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht start vanaf dinsdag weer de reguliere zorg op. Voorlopig gaat het alleen om semi-acute zorg die in de wacht heeft gestaan vanwege de coronazorg.

Met semi-acute zorg worden onderzoeken of ingrepen bedoeld die wel enig uitstel kunnen hebben, maar geen weken of maanden moeten duren. Als ze te lang op zich laten wachten, kan de veiligheid van de patiënt namelijk in het geding komen.

Als eerste gaat het cathlab weer patiënten ontvangen die door de corona-afschaling tijdelijk waren afgezegd. Het gaat om mensen die gepland stonden voor een hartonderzoek.

Een woordvoerder van het ziekenhuis benadrukt dat de acute ingrepen en onderzoeken de afgelopen periode niet hebben stilgelegen in het ziekenhuis. Bij een hartinfarct zijn patiënten ook toen gewoon gedotterd. Het gaat nu om mensen bij wie klachten chronischer van aard zijn en die voor zo'n behandeling een afspraak hadden.

Harmonicasysteem

Het ziekenhuis streeft de komende tijd naar een soort 'harmonicaysteem' op te zetten waarbij je zowel de coronazorg als de normale zorg naast elkaar kunnen inkrimpen en uitbreiden, naarmate er meer of minder coronagevallen zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen zal de volledige planbare, niet-spoedeisende zorg voorlopig stil liggen. Het ziekenhuis verwacht deze zorg na de zomervakantie weer te kunnen hervatten.