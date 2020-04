Bumper maakt rentree als social mediaster en hoeft niet op boevenjacht

Bumper en Stephan waren in Hilversum te gast bij Radio 1. Stephan zat achter de microfoon, Bumper aan zijn voeten, af en toe even opspringend om ook iets de ether in te ‘blaffen’. De uitzending werd live gestreamd via Instagram en Facebook. Honderden 'Bumperklevers' volgden het gesprek.

Het afscheid van publiekslieveling Bumper, die op sociale media in drie jaar tijd honderdduizenden volgers had gekregen, werd in juli vorig jaar aangekondigd. Bumper moest in augustus examen doen en zou dan worden ingezet voor het echte politiewerk. Een tweede carrière op sociale media zat er niet in tot verdriet van veel Bumperklevers.

Onrustig

Dat examen heeft Bumper gehaald. Maar hij was niet de beste van de klas, gaf zijn begeleider schoorvoetend toe. Bumper is volgens hem te onrustig; als hij een verdachte in de klem heeft dan heeft hij de neiging om te bewegen. Daardoor kan de verdachte gewond raken, wat niet de bedoeling is. Dat was er niet volledig uit te trainen.

“Als ik de vergelijking met het voetballen mag maken: je hebt spelers die spelen in de eredivisie en je hebt spelers die spelen in de Champions League. Bumper kan prima in de eredivisie, maar de Champions League is iets te hoog gegrepen”, aldus Stephan.

Na het examen was het de vraag wat er dan met Bumper moest gebeuren: hem laten opgaan voor een tweede examen, het Rotterdamse waar de eisen nog hoger liggen, of de politiehond een andere taak geven. Het viel een beetje stil. Zijn begeleider, ook wel 'De Bolle' genoemd, had een huis gekocht en moest zijn ‘kennel’ opknappen, het korps moest nog even nadenken over de toekomst van Bumper.

Uithangbord

Voor de fans kwam in de radio-uitzending het goede nieuws. Ruim achthonderd van hen hoorden live wat Stephan te melden had: Bumper blijft op sociale media en wordt door de politie Rotterdam voortaan ingezet als pr-machine op thema's die de politie belangrijk vindt. Stephan: “Hij is een mooi uithangbord.”

Een groot voordeel is volgens de agent dat Bumper niet alleen als pup, maar ook als volwassen kerel populair is bij oud...en jong. “Kinderen eten uit zijn poot. Alles wat Bumper zegt, nemen ze goed op. Dus dat is een hele goede manier om die doelgroep te bereiken.”



Of Bumper ooit nog wordt ingezet als echte politiehond, daar wil Stephan niet op vooruitlopen. “Feit is wel dat hij zijn examen gehaald heeft, hij is niet helemaal mislukt. Maar ik ben hier wel blij mee. Bumper zelf, die interesseert het ongenuanceerd gezegd geen moer. Hij vindt het allemaal prima.”

En, benadrukt zijn begeleider, Bumper mag tijdens het examen wat tegen zijn gevallen. Maar de sollicitatieprocedure voor social mediaster heeft hij met vlag en wimpel doorlopen. “Hij blijft rustig tien minuten stilzitten zodat er foto’s gemaakt kunnen worden, omdat ie dat al van pup af aan gewend is. Dus hij is heel geschikt voor de job.”