Aboutaleb ziet niets in bewapenen boa's: 'Ze moeten zich juist terugtrekken'

Het was dit paasweekend ideaal weer om er op uit te trekken, maar door het coronavirus moest iedereen thuisblijven. "Ik heb er met angst en beven naar uitgekeken", zegt burgemeester Aboutaleb op Radio Rijnmond daarover. "Maar de overvloedige stroom mensen die de warmte opzocht is gelukkig uitgebleven."

Twaalf toezichthouders werden belaagd op Eerste Paasdag aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid belaagd, nadat twee van hen een groep twintigers had aangesproken op de coronamaatregelen. De mensen hielden niet genoeg afstand. Vijf toezichthouders raakten gewond. "Dat is ongelofelijk triest, dom en verdrietig", zegt Aboutaleb over deze gebeurtenis. "Eigenlijk is schandalig het enige juiste woord."

Bewapening van boa's

De burgemeester is blij met het feit dat er twee aanhoudingen zijn verricht. "Naar de derde verdachte zijn we op zoek. Daarbij maken we gebruik van de beelden van camera's in de omgeving en op het lichaam van de toezichthouders."

Aboutaleb benadrukt dat het beter zou zijn als de derde belager zich vrijwillig meldt. "Het is hopelijk een kwestie van tijd voordat ook deze wordt binnengebracht. Hij kan zich maar beter aangeven, want er wordt sinds eergisteren enorm jacht op hem gemaakt."

"Ik zie ook dat bewapende politiemensen belaagd worden door mensen, net als ambulancepersoneel", vervolgt Aboutaleb. "Ze denken: niemand kan ons wat maken. Nou, wél dus."

De burgemeester ziet daarom niets in het bewapenen van toezichthouders, zoals de landelijke BOA Bond had voorgesteld. "Ik ben geen voorstander van het bewapenen van boa's. Ze hebben een toezichthoudende taak. Ze zijn opgeleid en geïnstrueerd dat, als er iets gebeurt, zij zich moeten terugtrekken. Dat is de geldende lijn. In dit geval lukte dat door omstandigheden niet."

De burgervader verwacht dat het bewapenen van boa's de situatie alleen maar zou verergeren. "Volgens mij gaat het dan alleen maar escaleren aan de kant van de overheid en dat roept weer andere vormen van geweld op."

Ongeduldig en recalcitrant

Aboutaleb begrijpt dat het voor een groeiend aantal mensen moeilijker wordt zich aan de geldende coronamaatregelen te houden en dat irritaties hierover toenemen. "Het is ook lastig als je zolang in je mogelijkheden en bewegingsvrijheid wordt beknot."

Toch wijst hij daarbij ook op de nog strengere maatregelen in landen als Italië, Spanje en Marokko. "Hier mag je naar buiten om een frisse neus te halen en je mag boodschappen doen. Het is alleen verboden om samen te scholen."

"Er zijn mensen die denken dat ze onschendbaar zijn, maar doe het dan voor je opa, oma, vader of moeder. Je bent wel verspreider van het virus", is de boodschap van Aboutaleb voor jonge mensen. "Wees niet egoïstisch. Laat ons met elkaar deze klus klaren."