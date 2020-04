Al weken thuis aan het werk? Dit is het geheim om het lang vol te kunnen houden

Geen goede stoel of bureau, maar toch lang stil moeten zitten omdat je thuis aan het werk bent. Voor veel mensen leidt het in deze tijd tot 'zitklachten', met pijn in de nek, schouders of rug tot gevolg. Charlie Bausch van Fisica Fysiotherapie in Rotterdam-Crooswijk legt uit wat je daaraan kunt doen.

"We merken dat er veel klachten binnenkomen van mensen die toch thuis moeten werken, lang stilzitten en niet de goede zithouding kunnen aannemen op een keukenstoel", vertelt Bausch. Of mensen zitten zelfs - doordat het in de woonkamer te druk is - noodgedwongen op bed te werken. "Dan gaat het uiteindelijk mis. Daar krijgen veel mensen spanningsklachten van in de schouder en rug."

Buikspieren

Volgens Bausch begint een goede zithouding bij de voeten. "Zeker als je geen mooie bureaustoel hebt, moet je ook goed kunnen zitten. Zet beide voeten stevig op de grond, met de tenen naar voren. Als je al scheef zit, begint de hele opbouw al verkeerd."

Stap 2 zijn de billen, goed op de kruk of stoel. "Vanuit daar span je de buikspieren aan. Als de buik goed aangespannen is, ben je minder afhankelijk van een rugleuning of armleuning. Dan zet je jezelf in feite vast in de stoel. Je hoeft geen leuning te hebben om stevig te zitten."

Maar daarvoor zijn wel buikspieren nodig. "We raden mensen heel erg aan om hun schouders en buikspieren te trainen. Wees actief en ga wandelen. Een heel inactieve zithouding ontstaat als mensen heel passief zijn."

Hoogte

Ook de hoogte van het computerscherm is van belang. "Ogen stellen zich altijd in naar de hoogte van het scherm. Zet dit op ooghoogte, zodat je nek en schouders ontspannen op dezelfde hoogte kunnen blijven." Om dat voor elkaar te krijgen, kan je je scherm bijvoorbeeld ophogen door op een kartonnen doos te zetten. "Of een pan", stelt Bausch voor.

De luxe van een ergonomische stoel thuis, heeft lang niet iedereen. "Als je geen stoel hebt om de hoogte in te stellen, dan moet je een kussen gebruiken", zegt Bausch. En het gebrek aan armleuningen kan opgelost worden door de tafel te gebruiken. "Leg je onderarmen ontspannen op tafel en werk vanuit daar."

Virtuele hulp

De fysiotherapeuten bij Fisica helpen, proberen mensen op afstand virtueel te helpen. "We kijken met hen mee wat voor zitplek ze hebben; wat voor stoel en bureau? Dan kijken we samen hoe die werkplek optimaal gemaakt kan worden", legt ze uit.

"Daarnaast proberen we mensen met ontspanningsoefeningen te helpen om de spanning van de schouders weg te nemen. En we geven écht het advies om te bewegen. Heb je drie kwartier achter je computer gewerkt? Sta op en ga een stuk wandelen. Als je dan opnieuw gaat zitten, neem dan die goede zithouding aan."

