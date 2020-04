'Adriaan' van Bassie & Adriaan in quarantaine: 'Voor het eerst heb ik heimwee'

De wereld zit op slot en de meeste activiteiten liggen stil sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat merkt ook Aad van Toor, bekend van de serie Bassie & Adriaan, die in Spanje verblijft. Met bijna 20 duizend sterfgevallen is dat land één van de zwaarst door corona getroffen gebieden ter wereld. Toch is de 77-jarige Vlaardinger niet bang. "Ik heb geleerd: laat de angst voor de dood niet de rest van je leven verpesten."

Jarenlang trekt Aad samen met broer Bas volle zalen. Van 1967 tot 1975 internationaal als acrobatengroep The Crocksons en in de periode daarna in eigen land als Bassie & Adriaan. Ook hebben ze in die tijd veel succes met hun televisieserie.

Hoewel hij nog staat ingeschreven in de gemeente Vlaardingen, verblijft Aad sinds 2004 grotendeels in de Spaanse badplaats Benalmádena. Daar heeft hij niets te klagen. "Wij zitten hier lekker aan het water in de zon." Toch zorgt het coronavirus voor een unheimisch gevoel bij de voormalig acrobaat. "Er gaat geen enkel vliegtuig naar Nederland. Je mag dus niet naar huis. Daarom voel ik voor het eerst in mijn leven een soort heimwee. Het is hetzelfde als je niet mag eten. Dan krijg je spontaan honger."

Afscheid genomen

Of het hem zorgen baart dat hij op zijn leeftijd en vanwege zijn gezondheid bij de meest kwetsbare groep hoort? "Weet je, vorig jaar lag ik onverwachts in het Erasmus ziekenhuis. Moest ik ineens drie bypassoperaties ondergaan. Dat denk je ook dat het voorbij is."

De artiest moet in 2019 in Nederland zijn vanwege opnames voor De Brief voor Sinterklaas, maar zakt op vliegveld Schiphol in elkaar. Met veel pijn en moeite voltooit hij de filmopnames, maar moet daarna dus wel onder het mes. "Ik bleek een te dunne ader en een bijna dichtgeslibde hoofdslagader te hebben."

Aad neemt in die periode zelfs afscheid van zijn levenspartner. "Ien, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we hebben sowieso een fijn en fantastisch rijk leven gehad samen", fluistert hij zijn vrouw toe. Toch voelt hij na een korte revalidatie de kracht weer in zijn lichaam komen. "Maar ja, je weet: als je 77 bent, heb je het grootste deel van je leven gehad."

Hamsteren

Nu zit Aad al sinds 12 maart met Ina in quarantaine. "Nog voordat het verplicht werd gesteld", zegt hij daarover. "We mogen hier maar met één persoon tegelijk naar buiten. Ien is sinds 12 maart niet buiten geweest. Ik doe twee keer per week boodschappen. En dat is niet vervelend", vervolgt Aad, "want iedereen houdt zich hier keurig aan de regels. Je ziet hier geen gehamster zoals in Nederland."

Ook heeft de entertainer geen last van toezichthouders en andere ambtenaren. "De politie is heel vriendelijk, zolang je je maar aan de regels houdt. Als je je niet aan de regels houdt, krijg je wel een fikse boete. Kijk, het is heel simpel: als je hier een middelvinger naar een politieman opsteekt, wordt 'ie gebroken."

Contact met broer Bas

'Wordfeud spelen' is het favoriete tijdverdrijf van Aad nu hij lange tijd in isolatie zit. "Dat deed ik voor de coronatijd al met mijn kinderen en nu doen we het nog vaker. We hebben er alle tijd voor."

Met broer Bas, met wie hij jarenlang een fameus duo vormt, heeft hij naar eigen zeggen minimaal contact. "We bellen regelmatig, maar Bas zit in een rolstoel. Hij heeft problemen met ademhalen, heeft net als ik moeite met praten en we zijn allebei doof."

Lachend: "Ach ja, dat krijg je met een oude clown en een oude acrobaat."