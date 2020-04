Ruim 120 nieuwe coronadoden in Nederland, meer dan afgelopen dagen

Er zijn toch weer meer dan honderd coronadoden bijgekomen in Nederland, meldt het RIVM in de update van dinsdag. Ten opzichte van maandag zijn er 122 nieuwe sterfgevallen.

Maandag meldde het RIVM nog 86 nieuwe overledenen, zondag lag dat aantal op 94. In totaal zijn er nu 2945 mensen overleden aan het coronavirus.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 27.419 gegaan: een toename van 868 personen ten opzichte van maandagmiddag. Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), bedraagt 8939 en is met 210 patiënten toegenomen. Ook dat is meer dan gisteren.

"De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn", meldt het RIVM. "Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden."

93 nieuwe besmettingen in de regio, aantal ziekenhuisopnames stijgt met 25

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 218 sterfgevallen in de regio: 172 in Rotterdam-Rijnmond en 46 in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal vastgestelde besmettingen en ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 815 mensen uit de regio in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een stijging van 25 patiënten ten opzichte van de vorige update. Het aantal vastgestelde besmettingen is met 93 gestegen.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 14 april, 14.00 uur:

Alblasserdam 27 - 8

Albrandswaard 57 - 8

Barendrecht 72 - 28

Brielle 23 - 11

Capelle a/d IJssel 164 - 33

Dordrecht 163 - 61

Goeree-Overflakkee 215 - 47

Gorinchem 112 - 14

Hardinxveld-Giessendam 25 - 1

Hellevoetsluis 50 - 12

Hendrik-Ido-Ambacht 22 - 5

Hoeksche Waard 158 - 64

Krimpen a/d IJssel 40 - 8

Lansingerland 124 - 32

Maassluis 37 - 14

Molenlanden 75 - 16

Nissewaard 106 - 32

Papendrecht 40 - 7

Ridderkerk 70 - 29

Rotterdam 1281 - 298

Schiedam 85 - 33

Sliedrecht 32 - 7

Vlaardingen 132 - 29

Westvoorne 21 - 6

Zwijndrecht 63 - 12

Totaal: 3194 besmettingen & 815 ziekenhuisopnames

Lees meer