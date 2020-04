Cocky de kapster zingt en beurt ouderen op in Maassluis

"Super vals ja maar weet je, we zijn geen rasartiesten. We doen het gewoon omdat we het leuk vinden", lacht Cocky Berrevoets uit Maassluis. De kapster kan haar eigenlijke werk niet doen door de coronacrisis en trakteert daarom ouderen in verzorgingshuizen op haar hobby: zingen.

Samen met met een vriend op gitaar en meezingende vriendin loopt ze verzorgingshuizen af. "We hebben vijf meezingnummers uit de oude doos opgezocht en ingestudeerd", zegt Cocky. De ouderen van verzorgingshuis de DrieMaasHave genieten zichtbaar in het zonnetje van het gratis vocale vertier in de tuin.

Bepaald zuiver is de zang en het begeleidende gitaarspel niet. Toch wordt er vrolijk mee bewogen en meegezongen op liedjes als 'Roosje mijn Roosje' en 'Het Kleine Café aan de Haven'.

Gehoorapparaten

"Ik zing heel graag", vertelt Cocky die al meer dan 35 jaar een kapsalon runt in het stadshart van Maassluis. "De zaak is verplicht dicht dus dan verzin je wat anders. Vrienden uit Maasland brachten me op het idee om optredens te gaan geven. Het was zo geregeld. We doen vandaag vijf locaties aan, het is zo leuk", zegt de zingende kapster.

"We hebben van te voren de gehoorapparaten ingezameld", lacht Cocky mee met de verslaggever die zich zorgen maakte. "Anders hoor je veel te veel."

Tondeuse

Na een half uurtje zit het verrassingsoptreden er op wordt de boel weer ingepakt. Tips voor mensen die niet naar de kapper kunnen deze tijd heeft de kapster niet.

"Met een beetje geluk mogen we over een week of vier weer open. Ik zeg maar zo: wij blijven thuis voor de mensen, laat je haar ook groeien voor de kappers en wees solidair met elkaar. Voor mij geen tondeuse hoor", lacht de vrolijke onderneemster uit Maassluis die ook nog een wijnimport bedrijfje runt. "We schenken ook wat lekkers voor de ouderen hier."