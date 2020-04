Meer zwartrijders en geweld in de bus door coronauitbraak

Het percentage zwartrijders in het openbaar vervoer is sinds de uitbraak van het coronavirus sterk toegenomen. Volgens Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL rijdt op sommige buslijnen één op de vijf passagiers mee zonder te betalen. Voor het uitbreken van het virus was dat nog één op de honderd. Ook de RET laat weten dat er sprake is van een 'fikse stijging'.

De voormalig directeur van de RET heeft geen specifieke cijfers. "Met name de buschauffeurs melden dat ze steeds vaker zien dat mensen niet betalen", legt Peters uit. "Vanwege het coronavirus moeten mensen achterin instappen. Dan komen ze niet meer langs de chauffeur. Daardoor is de sociale controle wat minder en dan denken mensen gewoon 'dan betaal ik niet'."

Bij de metro en de trein spelen deze problemen volgens Peters een stuk minder. Daar zijn nog steeds de poortjes van de OV-chipkaart.

"Eigenlijk valt dit probleem niet te tackelen", verzucht Peters. "De chauffeur spreekt mensen erop aan als hij het ziet in zijn spiegel. Maar verder kan je niks. De veiligheid gaat voor. Ook voor de medewerkers. Ga geen conflicten aan. De gezondheid is belangrijker."

Conflicten

Want ondanks het feit dat er negentig procent minder passagiers zijn in het openbaar vervoer, is het aantal gewelddadige incidenten wel toegenomen. "Het zijn met name jongelui, die zich blijkbaar vervelen", legt Peters uit.

Zo zijn er jongeren die bussen inspringen, op de vloer van de bus spugen en vervolgens weer naar buiten rennen. Chauffeurs die de jongeren er op aanspreken worden zelf bespuugd. Peters: "Vaak roepen ze er nog bij 'nu heb jij ook corona'."

"Ook zijn er jongeren die expres op de stopknop van de bus spugen.", gaat Peters verder. "Dit hele coronagebeuren roept bij sommige mensen ook het slechtste in hen op."

Peters is wel vol lof over het optreden van de politie. "Ze staan voor ons klaar, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar er is al snelrecht. Een paar van dit soort gasten zijn al veroordeeld tot drie tot acht weken cel."

Lees meer