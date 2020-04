De A15 tussen knooppunt Benelux en Hoogvliet is dinsdagmiddag afgesloten richting Europoort. Er is een ongeluk gebeurd, meldt Rijkswaterstaat.

Bij het ongeluk zijn drie auto's, een bestelbus en een vrachtwagen betrokken.

Het is nog niet duidelijk wat zich daar precies heeft afgespeeld en of er gewonden zijn gevallen. Ook is onbekend wanneer de weg weer in zijn geheel open kan.

Rond 17:00 uur werd de snelweg grotendeels vrijgegeven.