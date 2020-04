Derde verdachte opgepakt voor geweld tegen handhavers Rotterdam

De politie heeft dinsdag een derde man opgepakt voor de mishandeling van meerdere BOA's, tijdens de paasdagen op de Oldegaarde in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer.

Handhavers grepen op zondag in, toen zij een groep van rond de twintig mensen bij elkaar zagen staan rondom zeven auto's bij een voetbalclub in Charlois. Ze waren in overtreding van de coronamaatregelen.

Een deel van de groep ging ervandoor toen de handhavers arriveerden, maar één achterblijver hoestte vlakbij een handhaver en zette het daarna op een lopen, schrijft de politie. Op de Oldegaarde kon deze man opgepakt worden.

Daarna begonnen omstanders zich ermee te bemoeien. Daarbij werden ook klappen uitgedeeld. Vijf toezichthouders raakten gewond.

De 38-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij heeft geslagen. Een andere verdachte, een 32-jarige man, moet woensdag al voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.

Wanneer de anderen voor de rechter moeten verschijnen is nog niet duidelijk.