Vrolijker Pasen dankzij Rijnmond Helpt

Extra eten tijdens het Paasweekend. Dat doen we allemaal, maar gelukkig ook een aantal huishoudens die geholpen werden door Rijnmond Helpt. Dankzij de Paaspakketten van de Schiedamse zusjes, de anonieme donatie in het centrum van Rotterdam en hele lieve behulpzame dames op Zuid.

Zoals iedere werkdag nemen presentator Erik Lemmers en Rijnmond Helpt bemiddelaar Frank Stout de actie door. Nu van de afgelopen dagen. En met veel plezier. De oproep van wijkagente Natalie den Hoorn in onze radio-uitzending werd dankzij een anonieme weldoener een succes . En de zusjes Sezen, Ceren en Selina toonden zich ware ambassadrices van Rijnmond Helpt door zondag honderd Paaspakketten uit de delen.

Op Facebook regende het bedankjes. Wilma van Dorp en Touchy Jordan bedankten de meiden namens hun moeder en ook Wiebe Pannekoek - zelf ook een fanatieke Rijnmond Helpt-hulp - had mooie woorden over voor de actie. Bekijk de 70 foto's hier .

Een aantal hulpvragen staat nog open. Zoals die van Marjon Pluut, die om een laptop voor haar dochter vraagt. Of die van Monique Kopfer die graag een 45 kilometer wagentje zou willen om veilig door de stad te rijden. Het complete overzicht van vraag en aanbod vind je hier .

Er zijn ook hulpvragen opgelost. Gelukkig. Kathy Thomas deed vorige week in de uitzending bij Erik Lemmers een oproep om haar boiler te laten maken en om tweemaal per week een gezonde maaltijd te krijgen. De boiler is nog altijd kapot, maar dankzij Annemarie en Wendy kan mevrouw Thomas wel minimaal twee keer per week gezond eten.

Hetzelfde geldt voor Laila Lee. Ze is mantelzorger voor haar oude vader en moeder en ze vroeg om een bescheiden voedselpakket. Nadine Pors, ook al zo'n supervrijwilliger, is dat in orde gekomen. Hartstikke bedankt allemaal!

Ook orthodontisten dragen hun steentje bij. hahad Al Fartousi heeft een eigen praktijk in Schiedam en doet momenteel alleen maar spoedgevallen zoals gebroken slotjes. Om toch nuttig werk te verrichten voor haar omgeving heeft ze met haar team een boodschappenservice opgezet voor mensen die niet de deur uit kunnen.