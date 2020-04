Angstig en onrustig? Volg gratis meditatieles!

Het zijn voor veel mensen stressvolle en onrustige tijden. BijĀ meditatiecentrum Zen.nl in Rotterdam-Zuid willen ze die gemoederen in het hoofd tot bedaren brengen. Woendagochtend start er daarom een gratis cursus mediteren. Online uiteraard.

Zenlerares Hanneke Dijkman zal zoals gewoonlijk op haar kussen zitten. In lotushouding, met de vertrouwde klankschaal ernaast. De muren van de zenstudio zijn ook niet anders dan anders: wit en leeg. Alleen de schemerlamp als spotlight en een laptop verraden al dat er wat bijzonders te gebeuren staat.

Omgaan met angst

"We leren eigenlijk mensen om zich rustig te voelen. Dat is nodig in deze tijd. Er is ontzettend veel angst. Angst voor wat er op ons af komt, maar ook angst vanwege het thuis zitten. Daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Maar één ervan is mediteren."

Stipt half tien start de eerste van vijf lessen deze woensdagochtend. Inschrijven kan online via de website van zenlerares Dijkman. Daar staat ook meer over hoe het in z'n werk gaat. De zenlerares vindt dit uitgerekend de tijd om haar cursus gratis aan te bieden.

Ze zal Dijkman deelnemer via het scherm vragen het gezicht te ontspannen. Om de ogen open te houden en de blik rustig voor je te laten vallen. De kruin aan een touwtje omhoog, rug recht. De adem rustig in en uit. Gedachten zijn niet goed of slecht. Ze mogen gewoon zijn.

Rondjes

Het zijn ongekende tijden, erkent Dijkman als ze even later op de normaal zo drukke Groene Hilledijk voor haar zenstudio, de zendo, staat. "De rust die nu heerst is uitzonderlijk. Je ziet mensen al van ver aankomen. Je zegt eerder gedag. Het zijn zware tijden, maar ik hoop dat we iets van het goede behouden."

Het zal een bijzondere sesssie worden voor de computer. "Zo mediteer je toch niet helemaal alleen, maar samen." Er staat ook een loopmeditatie gepland. "Mensen in de rondjes door de kamer", lacht de zenlerares. "En ik door de zendo."

