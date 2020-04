Aboutaleb: nog geen idee hoe groot de economische schade is van coronavirus in Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb over corona in Rotterdam

Onze regio zit nu al ongeveer een maand in een 'intelligente lockdown'. Hoe groot de economische schade zal zijn, is nog niet duidelijk. "Maar dat het groot zal zijn, dat lijkt me zeker", zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

Volgens de burgemeester wordt er geïnventariseerd hoe groot de schade zou kunnen uitvallen. "Zo kijkt wethouder Kathmann naar de schade op economisch vlak, wethouder Kasmi op het vlak van Cultuur en wethouder Kurvers naar de schade voor de bouw."

Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen de overzichten bij elkaar gelegd gaan worden.

Nieuwe blik

Volgens Aboutaleb geeft de crisis ook de mogelijkheid om "op een nieuwe manier te kijken naar de manier waarop je de stad hebt ingericht."

Aboutaleb wijst erop dat sommige veranderingen door het coronavirus mogelijk blijvend zijn. "Deze tik is niet alleen economisch, maar ook psychologisch. Mensen blijven rekening met elkaar houden met de manier waarop je met elkaar omgaat. Dat blijft nog wel even doorsudderen. Ik denk dat het goed is dat we als samenleving ook in Rotterdam met elkaar nadenken over hoe we de samenleving indelen."

Verpleeghuizen

Aboutaleb is ook met de GGD in gesprek over de toestand in de Rotterdamse verpleeghuizen. In één op de vier verpleeghuizen heerst corona. Zo zijn in de Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade, op één afdeling al zeker 15 patiënten overleden.

"We zijn nu aan het kijken of patiënten die niet ziek zijn gescheiden kunnen worden van mensen die wel corona hebben", zegt Aboutaleb verder. "Dan krijg je schone afdelingen. Ook in de Leeuwenhoek wordt daar hard aan gewerkt."