Kan mijn hond of kat ook last hebben van artrose?

"Ja", is het antwoord van Rijnmondexpert John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk. "Je hond staat wat minder makkelijk op en heeft steeds meer moeite om in de auto te springen. Dan is er een kans dat 'ie artrose heeft."

Artrose is slijtage van kraakbeen van de gewrichten. Dat wordt eerst dunner en dat veroorzaakt pijn. "Het kan ook zijn dat je eigen afweersysteem zich richt tegen het kraakbeen", legt De Deugd uit. "Dan spreek je van reuma, maar dat komt niet zo vaak voor bij dieren."

Bij honden valt het nog redelijk op als er sprake is van artrose. Bij katten is het moeilijker te zien. "Ze verbergen het meer", zegt De Deugd. "Ze kunnen zichzelf minder goed verzorgen. Dan poepen ze naast de kattenbak, omdat ze er minder goed in kunnen komen."

Valt er iets tegen te doen? Jazeker. "Overgewicht veroorzaakt snellere slijtage", voegt De Deugd toe. "Een kat of hond die te zwaar is gaat minder snel lopen, waardoor ze nog dikker worden. Maar er is een artrose-dieet dat kan helpen."