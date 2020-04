Ahoy klaar voor opvang coronapatiënten, maar misschien blijven de bedden leeg

"Echt een megaprestatie" noemt directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het: het in tweeënhalve week uit de grond stampen van een zorgcentrum in Ahoy in Rotterdam. Vanaf maandag kunnen er 82 coronapatiënten opgenomen worden.

Patiënten die thuis niet verzorgd kunnen worden, maar niet zó ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Eurovisie Songfestival

Eigenlijk zou in deze tijd in Ahoy de opbouw voor het Eurovisie Songfestival in volle gang zijn, maar dat werd afgeblazen vanwege de coronacrisis. Zo werd het mogelijk om twee evenementenhallen te vullen met portacabins.

Niet alleen staan daar ziekenhuisbedden in, ook zijn er onder meer sanitaire ruimtes, een woonkamer, een dokterspost, behandelkamers en kleedkamers en douches voor personeel.

Ook zijn er kamers voor palliatieve zorg, de zorg voor patiënten in de laatste levensfase. Daar mag ook familie bij, in tegenstelling tot de overige ruimtes.

Misschien niet nodig

Er kunnen dus 82 patiënten terecht in Ahoy maar het kan ook zijn dat dat uiteindelijk niet nodig is. Directeur Saskia Baas van de GGD Rotterdam-Rijnmond: "In theorie zou dat mogelijk kunnen zijn. In de ziekenhuiszorg is enorm opgeschaald en gelukkig lukt het door alle maatregelen om de curve af te vlakken, dus onder de beschikbare capaciteit te houden en daarmee lukt het ons dus ook om de zorg in de ziekenhuizen te laten geven."

Zorgcentrum Ahoy, zoals de locatie officieel heet, heeft ook een speciaal aangestelde directeur, Hugo Keuzenkamp. Hij noemt het 'goed nieuws' als zijn bedden leeg zouden blijven: "Dan is dit hier neergezet zonder dat dat nodig bleek. Beter dan omgekeerd."

Mondkapjes

Een punt van zorg is nog wel het schaarse beschermende materiaal voor het personeel, zoals mondkapjes.

Keuzenkamp: "Dat is een groot probleem voor het hele land. Wij hebben een voorraad voor 48 uur en er is ons beloofd dat wij nieuwe voorraad krijgen. Als het op is kunnen wij hier geen patiënten verplegen, want het personeel moet beschermd worden."

