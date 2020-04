Geen 'Sale' en 'Korting' de komende maanden in de winkel

Door de uitbraak van het coronavirus hebben kleinere winkels het zwaar. Als grote bedrijven de komende maanden ook nog eens met prijzen gaan stunten zou dat voor veel winkels het einde kunnen betekenen.

Meegaan

"Als grote winkels iets in de uitverkoop doen, dan moeten wij daarin mee", zegt Didi Broek van een kledingwinkel in Rotterdam-Schiebroek.

"Want klanten zeggen 'daar is al iets in de uitverkoop'. Daarin kunnen we echt niet mee, daar zijn we te klein voor."

Meerderheid

Een ondernemer uit Brabant is een petitie gestart om een uitverkoop voor 1 juli te verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer staat daar nu ook achter.

"Je wilt niet dat Amazon de lokale boekwinkel nu wegconcurreert", zegt D66-kamerlid Verhoeven. "Het zijn uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen."



