Zendmast in brand gestoken in Spijkenisse

De afgelopen week zijn er meerdere branden geweest bij zendmasten in onder meer Rotterdam, Almere en Oudenbosch. Er is een sterk vermoeden dat die branden zijn aangestoken, omdat ze zijn begonnen bij de kabels onderaan de mast.

De acties lijken gericht te zijn tegen het 5G-netwerk, dat in nepnieuwsberichten in verband wordt gebracht met de verspreiding van het coronavirus. Het is nog onduidelijk of dit ook een 5G-netwerk betrof. Het is ook nog niet bekend of er schade aan het object is ontstaan.