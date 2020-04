Auto's aan de Parkkade weggestuurd wegens schending coronaregels

De politie heeft dinsdagavond in de omgeving van de Parkkade in Rotterdam zo'n 25 voertuigen weggestuurd in verband met het overtreden van coronaregels. Voor zover bekend hebben de agenten geen boetes uitgedeeld.

De politie stuitte vooral op onwetendheid over hoe het coronavirus verspreid kan worden. "Ik ken mijn passagier en weet met wie hij omgaat, dus ik weet dat ik geen risico loop", was één van de excuses die de politie hoorde. Of: "Ik zit maar kort in de auto bij hen dus ik loop geen gevaar".

Daarbij ging het vooral om mensen die hadden afgesproken om te 'chillen' of lachgas te gebruiken. Veel van hen namen het niet al te nauw met hygiëne door uit hetzelfde blikje of glas te drinken en aan dezelfde waterpijp te lurken.

Het is niet de eerste keer dat de politie automobilisten corrigeert in dit gebied. Eind maart werden honderd voertuigen weggestuurd aan de kades van de Nieuwe Maas, waaronder de Boompjes en de Parkkade.