Waterwoningen afgeleverd in Rotterdam: 'Ze gaan op en neer met eb en vloed'

Het zijn de eerste waterwoningen in Rotterdam. Als het bevalt komen er waarschijnlijk nog veel meer. Pieter Figdor van Public Domain Architects: "Het zijn drijvende woningen die we hebben ontwikkeld als proefproject. Het zijn de eerste in een getijdengebied, waardoor ze met eb en vloed twee meter op een neer gaan", zegt Figdor die in dit project samenwerkt met de gemeente Rotterdam en BIK Bouw.



Figdor noemt het lichtgebouwde woningen op een betonnen ponton. De woningen worden eerst op een kraanponton getild. De woning en ponton wegen tezamen 130 ton. Daarna worden ze in de Nassauhaven in het water gezet.



Wat er zo bijzonder is aan drijvend wonen? "We krijgen in de toekomst met waterstijging te maken in het kader van de zeespiegel, maar ook een toename van het regenwater dat vanaf de rivieren komt. Om wonen in de stad veiliger te maken, zijn we deze pilot gestart."

Eén woning komt op een ponton, maar in de haven worden twee pontons aan elkaar geschakeld. "Ik ga op nummer één wonen. Die zijn ze nu aan het takelen", zegt koper Martin Barendrecht. "Deze haven wordt eigenlijk niet meer gebruikt, maar zo wordt er toch weer een mooie functie aan gegeven. Er gebeurt nu ineens van alles. Er is een getijdenpark aangelegd. Je ziet de natuur langzaam terugkomen."