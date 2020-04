Burgemeester woest om in brand steken zendmast: 'Volstrekt onbegrijpelijk'

Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard heeft woedend gereageerd op het feit dat mensen in de nacht van woensdag op donderdag een zendmast aan de Baljuwlaan in Spijkenisse in de brand hebben gestoken. "Het is volstrekt onbegrijpelijk", zegt hij op Radio Rijnmond.

Het was weliswaar een kleine brand die snel kon worden geblust, toch reageerde de burgemeester verbolgen over deze poging tot vernieling. Het is niet de eerste zendmast in de regio die in brand is gestoken. Op 6 april was het raak in Rotterdam en ook zendmasten in Almere en Oudenbosch moesten eraan geloven.



De acties lijken gericht te zijn tegen het 5G-netwerk, dat in nepnieuwsberichten in verband wordt gebracht met de verspreiding van het coronavirus. De mast aan de Baljuwlaan (bij de ijsbaan in Park Vogelenzang) heeft daar echter niets mee te maken.

"Het is een C2000-mast, geen 5G-mast. Het zijn masten die bedoeld zijn voor onze samenleving", zegt de burgemeester. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat de communicatie tussen hulpdiensten blijft werken.



De politie heeft een sterk vermoeden dat die branden zijn aangestoken, omdat ze zijn begonnen bij de kabels onderaan de mast. In het geval van Spijkenisse is daarbij een vloeistof gebruikt. "Gelukkig is de mast nog wel in werking", voegt de burgemeester toe.