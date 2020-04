Win het boek over de Europa Cup-winst van Feyenoord

'Voor altijd de eerste' is de titel van het meest recente boek dat is gewijd aan de Europa Cup 1-winst van Feyenoord. Stuur nu een mail naar prijsvraag@rijnmond.nl en maak kans op één van de twee exemplaren die we weggeven.

Op 6 mei aanstaande is het exact 50 jaar geleden dat Feyenoord in Milaan de cup met de grote oren pakte door Celtic met 2-1 te verslaan. Over dat duel en alle wedstrijden in aanloop naar de finale gaat het boek dat is geschreven door de journalisten Ellen Mannes en Robert van Brandwijk. Aan de hand van gesprekken met hoofdrolspelers als Rinus Israël, Wim Jansen en Franz Hasil, ooggetuigen, supporters, tegenstanders en door middel van honderden kranten- en tijdschriftartikelen laten ze het voetbaljaar herleven.

Van Brandwijk zegt op Radio Rijnmond over zijn boek: "De Europa Cup-winst van Feyenoord in 1970 was de internationale doorbraak van het Nederlandse voetbal. Ze hebben Nederland op de kaart gezet. Natuurlijk heeft Ajax vaker de Europa Cup 1 gewonnen (vier keer), maar de eerste blijft natuurlijk iets magisch. Daarmee begon de opmars van het Nederlandse voetbal."

