Chillen met vrienden, dat kunnen jongeren in coronatijd niet meer. Of toch wel? Via de website SlimmerChillen worden ze uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken. Het initiatief is nu opgepakt door meerdere veiligheidsregio's.

SlimmerChillen is opgezet in de regio Hollands Midden om jongeren te motiveren zich te houden aan de afspraken om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven en niet in groepen bijeen te komen.

"Een van de eerste berichten die jongeren kregen was dat zij geen gevaar liepen met corona en niet ziek konden worden. Dat is een boodschap die niet bijdraagt aan het naleven van de maatregelen", zegt Casper Kruizinga van de veiligheidsregio Hollands-Midden. "Inmiddels weten we dat jongeren wel degelijk een rol spelen bij het verspreiden van het virus, maar we zagen terug dat die eerste boodschap beter was blijven hangen. Daarom zijn we dit initiatief gestart. Slimmer chillen is corona killen."

Zes andere veiligheidsregio's, waaronder Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, hebben zich bij het initiatief aangesloten. "Want we zien dat met name jongeren moeite hebben met de coronaregels", zegt een woordvoerder van de regio Zuid-Holland Zuid.

Prijzen

Jongeren die ideeën hebben hoe je met inachtneming van die regels toch met leeftijdgenoten kunt chillen, kunnen die in tekst, op foto of met een video mailen of plaatsen op Instagram of TikTok met de hashtag #slimmerchillen.

Onder de inzenders worden wekelijks prijzen verloot, in de vorm van waardecheques van 10, 20 en 50 euro. "De winnaar van de eerste week was een groepje jongeren dat aan het kaarten was",vertelt Kruizinga. "Daarvoor gebruikten ze een skateboard waarop ze hun kaarten neerlegden en op die manier ronddeelden."

Maar ook filmpjes van kofferbakborrels en silent disco's zijn ingezonden, weet Kruizinga. “Het is hilarisch wat je soms voorbij ziet komen."



Lees meer