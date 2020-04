Gynaecoloog roept zwangere vrouwen op: 'Kom wél naar het ziekenhuis'

Exacte cijfers hebben ze niet, maar er bestaat wel een indruk dat zwangeren liever niet naar het ziekenhuis gaan in het coronatijdperk. "Dat begrijpen we ook wel", zegt Franx. "Maar we vinden het belangrijk dat zwangeren en pasgeborenen wél de juiste medische hulp krijgen." Hij roept zwangeren op om toch de verloskundige te bellen of naar het ziekenhuis te gaan als dat nodig is.

Volgens Franx is er een beeld ontstaan dat men zich in ziekenhuizen alleen nog bezighoudt met de behandeling van coronapatiënten. "Maar dat is niet zo", benadrukt de gynaecoloog. "Zwangerschap valt onder 'onplanbare zorg', dus dat gaat gewoon door."

Franx voegt toe: "Het is ook niet zo dat je als zwangere vrouw makkelijker corona oploopt in het ziekenhuis. Patiënten met corona worden strikt van andere patiënten gescheiden."

Maximaal één bezoeker

De vrouwenarts verwacht dat de huidige bezoekregeling zwangeren ook kan doen besluiten het ziekenhuis te mijden. "In de meeste ziekenhuizen mag je maar één bezoeker ontvangen, terwijl ze soms graag met meer mensen willen komen. Dat kan nu even niet om onnodige verspreiding tegen te gaan."

Voor een thuisbevalling gelden duidelijke afspraken. "Dat moet er weinig risico zijn en geen complicaties", zegt Franx. "Dat is in de coronacrisis niet anders. Wij willen nu alleen een signaal afgeven: als je echte klachten hebt, kom wel naar het ziekenhuis."

