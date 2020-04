Thermen Barendrecht na 27 jaar failliet

Het doek is gevallen voor Thermen Barendrecht. Na 27 jaar is het bedrijf, gevestigd aan de Achterzeedijk, failliet gegaan. Dat meldt de rechtbank Rotterdam.

De spa is een kleinschalige sauna en beauty center met veel vaste gasten. Het complex bestaat uit een sauna, een beautycenter, een pedicuresalon, een massagepraktijk en een restaurant. Aangezien het complex is opgesplitst in meerdere bedrijven is het onduidelijk of het faillissement voor alle onderdelen geldt.

In 1993 opende eigenaar Jack Limburg met dit bedrijf één van de eerste sauna's van Nederland. De oorzaak van het faillissement is nog niet bekend. Sauna's in Nederland moesten een maand geleden hun deuren tijdelijk sluiten in verband met het coronavirus.

Bij het bedrijf waren vijftig mensen in dienst.

Lees meer