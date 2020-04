Rotterdamse trouwstoetmepper: 'Ik schaam mij zeer'

Shahid B.(26) heeft bekend dat hij in augustus vorig jaar de Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge heeft neergeslagen. Die had op de Westzeedijk een trouwstoet stilgezet.

De verdachte was twee weken geleden voorlopig vrijgelaten, maar zat binnen een dag weer in de cel. Hij had tegen de afspraken in softdrugs gebruikt.



Volgens de reclassering was hij ‘erg stoned’. Hij had vier joints gerookt. “Dat is voor mij niet zoveel”, zei hij woensdag tijdens de korte zitting. Vanwege de coronacrisis werd hij via de telefoon gehoord.

“Dit is zo stom van mij. Ik schaam mij zeer. Het lijkt nu dat ik niet luister, terwijl ik zo’n gozer niet ben. Dit laat een verkeerde kant van mijzelf zien.”

'Kliniek met hek en sloot eromheen'

Voor justitie is het juist een bevestiging dat Shahid B. betrekkelijk onhandelbaar is. “Alleen een kliniek met een sloot en een hek eromheen past bij hem. Daar kan aan zijn forse verslaving en zijn persoonlijkheidsproblemen worden gewerkt.”

Volgens de verdachte zelf heeft hij geen strenge beveiliging nodig. “Op een stabiele plek, met goede zorg, dan ben ik behandelbaar.”

Na zijn vrijlating twee weken geleden zou hij naar het begeleid wonen-project Hoop, Zorg en Liefde gaan, maar hij was bij zijn vriendin gaan slapen. Bij Hoop, Zorg en Liefde is hij niet meer welkom.

Excuusbrief

Shahid B. heeft een excuusbrief geschreven aan Gert Jan de Jonge. Hij zou daarover nog ondervraagd worden door de politie, maar woensdag zei hij daar niet aan te willen meewerken. Zijn advocaat Rima Dijkstra greep in:”Daar moeten we het nog over hebben. Misschien is het verstandig daar wel over te praten.”

De inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak staat voor 25 juni gepland.