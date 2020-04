Staatssecretaris Keijzer: 'Pijn in mijn buik van de verhalen van ondernemers'

Met de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), kom je als ondernemer in aanmerking voor een eenmalig bedrag van 4 duizend euro. "Het gaat om verschillende ondernemers die zien dat hun omzet keldert als gevolg van kabinetsmaatregelen, omdat consumenten wegblijven", legt Keijzer uit. Ze doelt hiermee op eet - en drinkgelegenheden, ondernemers in contactberoepen en de non-food in de detailhandel.

Vanaf woensdag om 12:00 uur gaan ook de poorten open voor ondernemers die een stapje verder in de keten zitten. "Ondernemers die aan de detailhandel leveren bijvoorbeeld en zelfstandigen in de evenementenbranche", zegt de staatssecretaris.

Belastingvrije gift

Of de eenmalige, belastingvrije gift van 4 duizend euro niet een druppel op de gloeiende plaat is voor veel ondernemers? "Nee, want er gebeurt nog veel meer", reageert de politica. "Je kunt uitstel belasting aanvragen. Die krijg je ook als je kunt aantonen dat je in de problemen bent door de coronacrisis. Je kunt bij het UWV ondersteuning aanvragen bij het betalen van je personeel. Er gebeurt heel veel, ook voor zzp'ers. Dit is een van de maatregelen en dit is nooit eerder vertoond."

Om te kijken wie in aanmerking komen voor deze regeling wordt gekeken naar de codes die bedrijven meekrijgen bij de Kamer van koophandel. "Dan zeggen mensen tegen mij: dat is wel heel onpersoonlijk, maar dat is de enige manier om dit snel te doen voor bijna 420 duizend ondernemers te doen." Keijzer vertelt dat er woensdagmiddag al 215 miljoen euro is uitgekeerd aan 22 duizend ondernemers.

Geduld

Het loket blijft open tot 26 juni. Daarom vraagt de secretaris om geduld te hebben met het indienen van een aanvraag als dit enigszins mogelijk is. "Anders kan het systeem misschien overbelast raken."

De Edamse schrikt ervan dat veel ondernemers weinig vet op de botten hebben. "Mijn vader en moeder hebben mij altijd gezegd: zorg dat je een paar duizend euro op je rekening hebt. Dan heb je een buffer, een spaarpotje, maar dat zie je niet bij elke ondernemer."



De website voor het aanvragen van de eenmalige netto-uitkering van 4 duizend euro is www.rvo.nl.

