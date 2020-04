Blijf om hulp vragen; ook na drie weken Rijnmond Helpt

In de eerste dagen kregen we al zoveel hulp aangeboden uit de hele regio. Tyrone uit Spijkenisse was de eerste, gevolgd door heel veel Rotterdammers: Dorien, Brigitte, Wesley en Ria. Al snel werden mensen geholpen via Rijnmond Helpt. Peter Nicolaas vroeg of zijn was kon worden gedaan. Wilma vroeg of iemand af en toe kon kijken - en wat lekkers brengen - bij haar dochter, die een lichamelijke beperking heeft.

En zo waren er nog talloze verzoeken, van groot tot klein leed. Dankzij Rijnmond Helpt krijgen onder andere Kathy, Sybren en Boukje wekelijks extra maaltijden en tjilpt parkiet Yes-R om de week in een schone kooi de Leipe Mocro Flavour. Baasje Nel is dolgelukkig.

Nog lang niet iedereen geholpen

Maar er blijft nog zoveel hulp liggen. Sladana, Bouchra, Reza, Marion en Madeleine vragen om laptops voor hun kinderen. Petra vraagt of iemand buiten in de tuin van het verzorgingshuis van haar dochter muziek van K3 kan spelen. Tammo vraagt om bloemen voor de mensen in de Daniël den Hoed kliniek. En Frans vraagt om samen de straat schoon te maken bij het Leger des Heils in de Dunantstraat. Alle vragen en hulp zijn verzameld en vind je hier .