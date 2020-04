RIVM: 189 nieuwe coronadoden, grotere toename door meldingen paasweekend

Er zijn op dit moment 3134 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van woensdag. Het aantal sterfgevallen is sinds de vorige update met 189 gestegen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 188 naar 9127.

"Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden", meldt het RIVM. "Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Dit zien we ook na dit paasweekend vooral bij het aantal overlijdens."

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 28.153 gegaan: een toename van 734 personen ten opzichte van dinsdagmiddag.

"De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn", meldt het RIVM verder. "Omdat niet alle coronapatiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden."

111 nieuwe besmettingen in de regio, aantal ziekenhuisopnames stijgt met 24

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 244 sterfgevallen in de regio: 189 in Rotterdam-Rijnmond en 55 in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal vastgestelde besmettingen en ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 839 mensen uit de regio in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een stijging van 24 patiënten ten opzichte van de vorige update. Het aantal vastgestelde besmettingen is met 111 gestegen.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 15 april, 14.00 uur:

Alblasserdam 27 - 8

Albrandswaard 59 - 8

Barendrecht 74 - 28

Brielle 24 - 11

Capelle a/d IJssel 170 - 33

Dordrecht 175 - 63

Goeree-Overflakkee 217 - 48

Gorinchem 114 - 15

Hardinxveld-Giessendam 25 - 1

Hellevoetsluis 51 - 13

Hendrik-Ido-Ambacht 22 - 5

Hoeksche Waard 167 - 65

Krimpen a/d IJssel 41 - 8

Lansingerland 129 - 33

Maassluis 37 - 14

Molenlanden 77 - 16

Nissewaard 109 - 33

Papendrecht 40 - 7

Ridderkerk 72 - 29

Rotterdam 1323 - 311

Schiedam 93 - 34

Sliedrecht 33 - 7

Vlaardingen 136 - 30

Westvoorne 21 - 6

Zwijndrecht 69 - 13

Totaal: 3305 besmettingen & 839 ziekenhuisopnames

