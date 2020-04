Dordtse raad wil geluidsmetingen op N3

De motie is woensdagmiddag ingediend, tijdens de eerste digitale raadsvergadering in Dordrecht. Door toenemende verkeersdruk op de N3, die de A15 en en A16 met elkaar verbindt, is ook de geluidsproductie van de weg toegenomen.

Vanuit Dordtse wijken als Sterrenburg, Dubbeldam, Wilgenwende en recent nog Oudelandshoek klagen bewoners over geluidsoverlast. Rijkswaterstaat zegt dat het geluid onder de wettelijke norm blijft, maar beloofde wel geluidsarmer asfalt.

Raadslid Osman Soy (Beter voor Dordt) gelooft net als bewoners van Oudelandshoek niet dat dat veel gaat helpen. "Er wordt gesproken over een reductie van anderhalve decibel. Ik ben geen deskundige, maar ik vraag me af of dat echt scheelt."

Verkeerswethouder Rik van der Linden zegde bewoners toe, dat hij scherp zal toezien op de rekenmodellen, waarmee Rijkswaterstaat de geluidsproductie van de N3 regelmatig berekent. De indieners van de motie vinden dat onvoldoende.

"Meten is weten, zeggen wij", aldus Soy. "We willen een nulmeting in aanloop naar de zomervakantie. Als daarna het nieuwe asfalt er ligt, kan een nieuwe meting gedaan worden. Indien nodig zullen we aandringen op extra geluidsmaatregelen."