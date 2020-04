Een afgeladen Kuip ziet Feyenoord de finale van de Europacup 1 bereiken

Feyenoord was precies 50 jaar geleden nog negentig minuten verwijderd van een historische plek in de finale van de Europacup 1. Het team van Ernst Happel moest in de tweede halve finalewedstrijd winnen van het Poolse Legia Warschau. Na de 0-0 in Polen werd het 2-0, dankzij goals van Willem van Hanegem en Frans Hasil.