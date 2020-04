NASSEN MET NINA || PASTA PISTACHE EN COURGETTE

Nassen kan ze, koken niet. SOW-reporter Nina ging daarom langs bij Adriano. Hij is Italiaans en kok bij La Salute. Zijn roots liggen in de Italiaanse stad Bronte, waar ook het groene goud oftewel pistache vandaan komt. Vandaag leert hij Nina hoe ze pasta met pistache en courgette maakt. Een gerecht die Adriano van zijn moeder heeft geleerd.

De video is te zien via de Instagram van SOW, het recept staat hieronder.

Ingrediënten:

Ingrediënten voor 4 personen:

- 100 gram gemalen pistachenootjes

- 1 courgette in kleine blokjes gesneden

- 1 versnipperde ui

- 3 eetlepels pesto pistache

- Water (om de pasta in te koken)

- Pasta voor 4 personen

- Peper

- Zout

- Scheut kookroom

- Zonnebloemolie

- Parmezaanse kaas (naar keus)

Het recept:

STAP 1:

Vermaal de pistachenootjes.



STAP 2:

Snijd de courgette in kleine blokjes om deze vervolgens in een goed gevulde pan met zonnebloemolie (180 graden) goudbruin te bakken/frituren. Laat deze daarna op een stuk keukenpapier uitdruipen zodat het minder vet wordt.



STAP 3:

Versnipper de ui en voeg deze toe in een pan met een scheut zonnebloemolie. Voeg vervolgens driekwart van de courgetteblokjes toe. Laat het geheel lekker bakken.

STAP 4:

Kook de pasta. Voeg een beetje van dit water toe aan de pan met ui en courgette. Doe dit op gevoel, houd in je achterhoofd dat de hoeveelheid water de dikte van de saus bepaalt.

STAP 5:

Voeg de pesto pistache, zout, peper en kookroom toe aan de pan. Voeg hierna de pasta toe. Blijf goed husselen zodat de onderkant niet aanbrandt. Het is belangrijk om het geheel goed in beweging te houden. Voeg naar smaak een beetje Parmezaanse kaas toe.



STAP 6:

Opscheppen en aftoppen met de gemalen pistachenootjes en de overige courgetteblokjes.

STAP 7:

Nassen maar!