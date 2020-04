Merwederazzia nu ook virtueel herdacht

Slachtoffers van de Merwederazzia van 16 mei 1944 kunnen dit jaar virtueel worden herdacht. Met het initiatief 'Sluit een razziaslachtoffer in het hart' krijgen mensen de mogelijkheid om een speciaal gedenkhart bij een naam op het monument te zetten.

Op de website van de Merwedegijzelaars staan de namen van de mannen die tijdens de razzia werden afgevoerd. Na het aanklikken van de optie bij de gewenste naam, verschijnt een hart op het voorblad. Wie dat wenst, kan ook nog eens een persoonlijk bericht in het gastenboek achterlaten.

Op zaterdag 16 mei zou een monument voor de Merwedegijzelaars van kunstenaar Richard van der Koppel worden onthuld, maar vanwege het coronavirus is die onthulling met een jaar verplaatst.

Bij de Merwederazzia werd in 1944 een groep van honderden jonge mannen in dorpen langs de rivier de Merwede, waaronder Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam, opgepakt en naar Kamp Amersfoort weggevoerd. Een aantal gevangen werd na zes weken vrijgelaten, maar een ander deel werd naar werkkampen in Duitsland gestuurd. Velen van hen keerden nooit meer terug.