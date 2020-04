Schoonmakers: de ándere helden in de zorg

Marian en Marja maken schoon in het Maasstad Ziekenhuis

Schoonmaken op de corona-afdeling in het Maasstad Ziekenhuis.

In tijden van de coronacrisis worden de zorgmedewerkers vaak als helden bestempeld. Maar er zijn ook andere mensen die elke dag in de vuurlinie van het virus moeten opereren: de schoonmakers in de zorg.