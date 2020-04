Kapper deelt voedselpakketten uit en fietser zamelt geld in voor het goede doel

We zijn drie weken onderweg en wat hebben we al veel mensen kunnen helpen, dankzij jullie. Het einde is nog lang niet in zicht. Ook vandaag was er weer veel moois. Over een kapper, fietsers en fanatieke puzzelaarster.

Iwan Barber (artiestennaam) heeft een eigen kapperszaak op de Kleiweg. Hij is al vijf weken gesloten, maar zit niet stil. De kapper heeft een eigen stichting opgericht: Stichting Geronimo . Bij Erik Lemmers mocht hij er over vertellen.

"Je hart breekt echt als je sommige verhalen hoort. Mensen met gezinnen raken hun baan kwijt, maar de kosten lopen door", vertelt Iwan. Samen met bekenden heeft hij de afgelopen dagen al 170 voedselpakketten uitgedeeld in de regio. "Rotterdam is mijn stad. Sterker door strijd. Geen woorden, maar daden. We proberen te helpen waar nodig is."

SoloRide

Nu ook alle fietsevenementen zijn afgelast, trekken veel wielrenners en andere fietsliefhebbers er alleen op uit. En ook met het uitoefenen van je hobby kun je een steentje bijdragen om het onderzoek van het Erasmus MC naar een vaccin tegen het coronavirus te steunen. Arie Spruijt schreef zich in via www.soloride.nl en fietste voor het goede doel. Beluister het gesprek met Erik Lemmers hierboven.

De koks van het Dordtse restaurant Post zaten op 23 maart plots zonder werk. Zoals zo'n beetje iedereen in de horeca. Maar ze hadden geen zin in thuiszitten en koken nu vrijwillig voor kwetsbare Dordtenaren. Bekijk hieronder de reportage van onze verslaggever Thijs Blom.

Tekst gaat verder onder video.