Zoon van overleden coronapatiënte Oranjehoeck: 'Hulde voor verpleegsters'

Hennie Snoek overleed zaterdagavond op 85-jarige leeftijd aan het coronavirus in verpleeghuis Oranjehoeck: het verzorgingstehuis in Bergschenhoek dat ernstig werd getroffen door corona. Nabestaanden van mevrouw Snoek hebben niets anders dan lof voor de zorgmedewerkers van Oranjehoeck.

"Ik heb ontzettend veel ontzag voor deze mensen gekregen", vertelt zoon Bob Snoek. "Ze stellen zich bloot aan corona, waar wij met z'n allen met een grote boog omheen lopen. Zij duiken daar het vuur in en verzorgen mijn moeder met zoveel passie, liefde en zorg. Daar hebben we geen notie van."

Bob benadrukt dat zijn moeder liefdevol is verzorgd. Volgens hem is er te weinig aandacht voor het werk van zorgwerkers. "En dat moet verteld worden", vindt hij.

Zoon Edwin Snoek toont een foto van zijn moeder waarop ze lacht. Die gaat op de kist. "Zo was ze", blikt Edwin terug. De laatste twee jaar van haar leven bracht mevrouw Snoek door in de Oranjehoeck.

Joyce van Hoek verzorgde mevrouw Snoek in het verpleeghuis. "Ze was een vrouw die heel aanwezig was. Je merkt nu dat ze er niet meer is. Ze kwam altijd achter je aan sjokken."

'Onmachtig'

Van de 58 bewoners van de Oranjehoeck zijn er twintig aan het coronavirus overleden. Van Hoek benadrukt dat het verzorgingstehuis alles eraan doet om de ouderen in deze tijden goed te verzorgen. "Als je dan toch elke keer achter de feiten aanloopt en mensen ziek ziet worden, voel je je onmachtig."

De verzorgster beleeft allerlei emoties tijdens haar werk: "Ik merk dat ik word verdoofd in blijdschap of verdriet. Je voelt het. Er hoeft maar iets op televisie te komen en dan lopen de tranen al over mijn wangen. Bij een stukje muziek bijvoorbeeld. Je blijft toch mens, ondanks dat het je werk is."

Dankbaarheid

Van Hoek is 'verdoofd' door haar werk met het coronavirus, vertelt ze. "Je gaat ermee naar huis en staat ermee op. In de nacht word je wakker, je bent er continue mee bezig. Je bent ook bang voor je naasten en andere collega's."

Familie Snoek is dankbaar voor de zorg van Van Hoek. Dat doet haar goed. "Ik hoop dat iedereen ziet dat wij ons best doen om het coronavirus tegen te gaan", zegt Van Hoek ontroerd.

