Geldexpert: 'Kijk je verzekeringen na als je situatie verandert'

Karin Radstaak van Nibud was woensdag de expert van de dag in het middagprogramma op Radio Rijnmond. Met presentator Reint Jan Potze besprak ze de tips en tricks in het verzekeren.

Volgens Radstaak hebben de meeste mensen vijf verzekeringen echt nodig. "De zorgverzekering is voor iedereen verplicht en je hebt een verplichte verzekering als je een auto hebt. Verder hebben de meesten een aansprakelijkheid-, een inboedel-, en een opstalverzekering."

Tips

Hoewel vele mensen het bijhouden van de verzekeringen als administratieve rompslomp zullen aanzien, geeft Radstaak wat tips. "Sluit niet een verzekering af om er later nooit meer naar om hoeven te kijken. Je kunt je verzekeringen nakijken als je situatie verandert. Verlaat iemand het huis in je gezin of heb je na het afsluiten van een inboedelverzekering veel meer dure spullen aangeschaft? Het kan geld schelen of je voorkomt dat je onvoldoende gedekt bent."

Ook vertelt Radstaak of het regelmatig overstappen aan te raden is: "Dit gebeurt veel minder dan bij contracten voor gas en elektriciteit. Het kan wel voordelig zijn als er complete pakketten worden aangeboden."

Nog meer dan vijf?

Ook voor wie vijf verzekeringen nog niet genoeg vindt, heeft Radstaak een tip. "Als je veel reist, kan een doorlopende reisverzekering voordelig zijn. En iets verzekeren waarvoor je geen geld apart hebt staan, is aan te raden. Denk bijvoorbeeld aan een uitvaartverzekering."