'Tientallen Rotterdamse kinderen niet bereikbaar'

Wethouder Saïd Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme in Rotterdam (Bron: Gemeente Rotterdam)

De gemeente Rotterdam heeft 86 kinderen niet in beeld. Het gaat om 21 kinderen uit de kinderopvang, 48 kinderen in het basisonderwijs en 17 kinderen in het voorgezet onderwijs. Dat heeft wethouder Kasmi van Onderwijs bekend gemaakt.