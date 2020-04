Voorzitter Dordtse Oranjevereniging: 'Nederland te nuchter voor Wilhelmus voor de deur'

Koningsdag wordt dit jaar 'Woningsdag'. Dat maakte De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen woensdag bekend. Peter van der Leer, voorzitter van de Dordtse Oranjevereniging, is sceptisch over het concept. "Het Wilhelmus zingen bij onze voordeur, daar zijn we te nuchter voor in dit land."

Als het aan de koninklijke bond ligt, wordt er massaal aan de voordeur gezongen, houden mensen een digitale kleedjesmarkt en worden na 16:00 uur overal de glazen geheven.

Eén van de landelijke initiatieven is bedacht door de vereniging uit Dordrecht. "We hebben aan kinderen vanaf 12 jaar gevraagd om een brief aan de koning te schrijven met daarin hoe zij deze tijd beleven. De landelijke bond heeft dit opgepakt. Nu is oproep voor het hele land bestemd", zegt Van der Leer op Radio Rijnmond.

Militair kamp

Voorzitter zijn van een Oranjevereniging zonder een Koningsdag is een rare gewaarwording voor Van der Leer. "Ik heb nog geen idee wat ik ga doen."

De plannen waren groots in Dordrecht, omdat de vereniging ook stil wilde staan bij 75 jaar vrijheid. "We hadden weer eens een bevrijdingsconcert op het Statenplein en er zou drie dagen lang een compleet militair kamp in de stijl van de Tweede Wereldoorlog op de ijsbaan van Dubbeldam komen."

De enige traditie die dit jaar in Dordrecht wel doorgaat, is de uitgifte van een koningsdagkrant. Dit wordt een speciale corona-editie. Van der Leer laat weten dat alle geplande activiteiten een jaar worden doorgeschoven.

