Herbruikbare beschermingsjassen voor Maasstad Ziekenhuis

De jassen worden namelijk gemaakt door Kledingreparatie Brielle en worden na gebruik gewassen door Aafje Facilitair uit Barendrecht. Het initiatief komt van de eigenaren van het kledingreparatiebedrijf en moet het tekort aan wegwerpjassen te lijf gaan.

Eigenaar Nebahat Kirli wilde iets voor de zorg betekenen nu er nauwelijks nog werk is in de sector van het bedrijf: "We wilden eigenlijk mondkapjes maken, maar er was meer behoefte aan deze jassen."

Trots

Peter Langenbach, voorzitter Raad van Bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, is trots op de samenwerking: "Over de hele wereld zijn de schorten schaars. Het is ons gelukt om een oplossing te creëren."

De isolerende schorten zijn getest en goedgekeurd door de afdeling Infectie Preventie. De eerste 400 exemplaren zijn inmiddels afgeleverd.

