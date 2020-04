Wellantcollege gaat met andere onderwijsinstellingen samen verder

Het Wellantcollege fuseert met onderwijsinstellingen Citaverde en Helicon. Het gaat om het voortgezet onderwijs en MBO van deze organisaties. De naam van de nieuwe onderwijsinstelling wordt op 1 januari 2021 bij de besturenfusie bekend gemaakt. In de gebieden van Citaverde, Helicon en Wellantcollege zijn er 53 onderwijslocaties, 21 duizend leerlingen en studenten en 2100 medewerkers. "Door samen verder te gaan, bundelen we krachten en kennis. Daarmee kunnen we onze onderwijskwaliteit verder versterken en zo - ook in de toekomst - ons unieke, persoonlijke onderwijs blijven bieden", zegt Titia Bredée, voorzitter College van Bestuur van Helicon.