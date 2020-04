Scheepsarts blijkt de dode man op 'coronaschip' in Waalhaven

De man die vrijdag 10 april dood in zijn hut is gevonden op een schip in de Waalhaven, blijkt scheepsarts Rhoneil Ramirez Deveraturde te zijn. De 54-jarige Filipijn zou volgens de politie een natuurlijke dood te zijn gestorven. Zijn familie zegt dat hij aan het coronavirus is overleden.

De vrouw van de scheepsarts zou dit van de Filipijnse ambassade te horen hebben gekregen. Sindsdien zit ze vol vragen, aldus een woordvoerder van maritieme vakbond Nautilus. De bond heeft contact met de echtgenote, die toestemming heeft gegeven om de identiteit van haar man vrij te geven.

De vrouw hoopt hiermee antwoorden te krijgen over de situatie aan boord en de uiteindelijke doodsoorzaak. "Ik wil dat hij geëerd wordt voor zijn werk als arts, rekening houdend met alle risico’s en beperkingen", zegt ze in een Filipijnse krant. Ze zegt daarin ook om een autopsie te hebben gevraagd.

Volgens de GGD is de man na zijn overlijden door een arts Infectiebestrijding getest op corona en positief bevonden. "Maar onduidelijk is of dit ook de doodsoorzaak is geweest." Ook een andere opvarende bleek besmet; hij was al eerder van boord gehaald en in het Erasmus MC opgenomen. Dertien andere zieke bemanningsleden zijn voor de zekerheid aan boord in isolatie gezet, maar hebben geen klachten meer.

Lourdes Hiraw, de vrouw van de overleden opvarende, vertelt in de Filipijnse krant dat haar man 18 februari aan boord van de Saipem FDS was gestapt, samen met zo’n tachtig zeelieden met verschillende nationaliteiten. Het werkschip is eigendom van een Italiaans offshorebedrijf en lag al sinds maart in de Rotterdamse haven.

Laatste woorden

Begin vorige week vertelde haar man dat hij vijftien patiënten aan boord had, waarvan de meesten coronaverschijnselen hadden. Hij maakte zich zorgen, en zei zijn patiënten zo goed mogelijk te behandelen met de aan boord aanwezige medicijnen. Ook zou hem zijn geadviseerd de patiënten in isolatie te plaatsen.

Een paar dagen na dit gesprek klaagde Deveraturda bij zijn vrouw zelf ook over een schorre keel en koorts. Vrijdag, de dag van zijn overlijden, zou hij om 14:00 uur nog een bericht naar haar gestuurd hebben met de mededeling dat het slecht met hem ging: erge hoest, nauwelijks lucht en bloed in zijn sputum. Het bleken zijn laatste woorden aan haar, want op haar verzoek om rustig te blijven, werd nooit meer ingegaan.



De scheepsarts laat een vrouw en twee jonge kinderen achter. Het schip ligt nog steeds aan de kade in de Waalhaven, daarvoor lag het in Schiedam.

