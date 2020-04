Voorstel voor duurdere Rotterdamse metro voorlopig van tafel

De verhoging van het metrotarief gaat wat gemeente Rotterdam betreft voorlopig niet door. Dat heeft wethouder Judith Bokhove gezegd. Het Rotterdamse stadsbestuur vindt dat het eigen plan om metro duurder te maken niet kan, nu de coronacrisis is uitgebroken.

De prijsverhoging zou nodig zijn om de kwaliteit van het openbaar vervoer op peil te houden. Alleen de metro zou duurder worden.

Saldo op reizen duurder

De abonnementsprijzen zouden niet omhoog gaan, maar juist de reiziger die op saldo reist moest meer gaan betalen. Een stijging van vijftien procent van de kilometerprijs.



Het plan van de tariefsverhoging viel niet goed in de Rotterdamse gemeenteraad. Raadsleden van veel partijen vinden dat in een tijd waar een economische crisis zich aandient de prijzen van het openbaar vervoer niet omhoog moeten gaan.



Wethouder Bokhove is het daar mee eens. Het plan gaat volgens de wethouder t/m 2021 niet door.

Volgende week donderdag stemt de gemeente over het voorstel. Daarna gaat het als een advies naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De MRDH neemt uiteindelijk een besluit over de tarieven in het OV op 28 oktober

Kinderkaartje

In het voorstel van de gemeente werd ook een kinderkaart van 1,50 euro voorgesteld en gratis meereizen voor kinderen bij een volwassene. Nu moet opnieuw berekend worden of er door de coronacrisis nog wel geld voor is.

Gratis openbaar vervoer voor 65+'ers

Leefbaar Rotterdam wil helemaal geen verhoging van de prijzen van de metro. Ook wil de partij dat er afgebleven wordt van het gratis openbaar vervoer voor 65+'ers.

Dat zou in gevaar komen als er gekozen wordt om voortaan het openbaar vervoer voor de minima gratis te maken. Maar dat plan van CU/SGP is voorlopig nog helemaal niet aan de orde.