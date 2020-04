Anderhalvemetersamenleving is 'rampscenario' voor horeca

Anderhalve meter afstand is onwerkbaar in de horeca

"Voor ons is het met veertien tafels en tweeënveertig zitplaatsen praktisch niet uitvoerbaar", zegt Pim de Lang, eigenaar van eetcafé Ter Marsch in Witte de Withstraat.

Dat zou betekenen dat ik veertien zitplaatsen overhoud, dat kan gewoon niet. We hebben hier zeventig vierkante meter en dan kunnen we niet de afstand bewaren waar ook nog eens personeel doorheen moet. Ook andere ondernemers in de straat zeggen dat het onwerkbaar is."

"Hoe ga je in godsnaam mensen bedienen, zonder dat je bij ze in de buurt komt?", vraagt Parkheuvel-eigenaar Erik van Loo zich af. "Je moet iets op tafel zetten, je moet een glas wijn inschenken. Op ons niveau kan het niet zo zijn dat je dat op de bar zet en zegt 'tafel 13, uw wijn is ingeschonken'. Dat gaat niet."

'Rampscenario'

"Wij kunnen zeker de tafels verder uit elkaar zetten, waardoor je minimaal 2 tot 2,5 meter tussenruimte krijgt", gaat Van Loo verder. "Ook moeten we niet alle stoelen bezetten. En om een beetje in te lopen op wat je gemist hebt, gaan we straks gewoon zeven dagen per week open en gaan we vol aan de gang."

De Lange probeert positief te blijven, al ziet hij het somber in: "Voor ons is het niet op te lossen. De boodschap van de overheid is houd je mensen in dienst en ontsla geen mensen. Maar als ik maar op dertig procent kan draaien, dan heb ik ook maar dertig procent van het personeel nodig. Het is voor ons echt een rampenscenario als het die kant opgaat. Dat zal dan denk ik het einde betekenen van deze zaak, en met mij velen, want ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen."

Hoe lastig het ook is, ook Van Loo kijkt alvast vooruit. "Die rekensom kan je maken, want daar zit natuurlijk een kostenplaatje aan vast. Dat is echt lastig. Wil je daarin gaan snoeien, dan ontkom je er niet aan om mensen te ontslaan en bijvoorbeeld langer open te blijven."

Hoe personeel en gasten beschermen?

"Stel dat je open kan, dan moet je eerst kijken hoe je tafels neer gaat zetten en hoe je gaat bedienen, want de borden zijn echt heet en die kan je niet zomaar aangeven", zegt Van Loo. "Misschien moeten we dat wel gaan doen met trolleys."

Van Loo heeft ook al nagedacht hoe hij het personeel en de gasten kan beschermen: "De mensen in de bediening en de keuken moeten mondkapjes op en handschoenen aan. Misschien moeten alle medewerkers voor het begin van hun dienst getemperatuurd worden. Verder weet ik het ook niet. Het is echt lastig."

De horecaondernemers kijken uit naar 21 april, dan wordt in een persconferentie bekend gemaakt hoe de coronamaatregelen er na 28 april uit gaan zien. Tot die datum zijn alle eet-en drinkgelegenheden gesloten.

