Experts doen ultieme poging om 'terrormier' te verdrijven uit Hillegersberg

In een paardentrailer arriveren de miljoenen aaltjes in Rotterdam-Hillegersberg. Ze zitten in een tank met water en zijn met het blote oog niet te zien. Met een tuinslang en spuit worden de aaltjes in de grond gespoten en daar moeten ze zich tegoed gaan doen aan de kroost van de terrormier, oftewel het Mediterraan draaigatje. Deze mieren terroriseren nu al al vijf jaar de buurt. Het is een heuse plaag.

Van alles is er al geprobeerd, maar dit hoogst irritante miertje laat zich niet verjagen. Nu is de hoop dat deze nieuwe methode de kolonie gaat uitputten. "Het is gewoon water, je ziet de aaltjes niet, maar er kunnen honderden, misschien wel duizenden in mijn hand zitten", vertelt Ad van Bruggen, terwijl hij een handje uit de watertank schept.

Hij is specialist plaagbestrijding bij Biocontrole, waar de aaltjes worden gekweekt. Ze zijn doorzichtig en zo piepklein dat ze alleen onder een microscoop te zien zijn. "Ik denk dat wij vandaag 800 tot 900 miljoen van deze aaltjes in de grond brengen."

De tekst gaat door onder de video.



Om stapelgek van te worden

Er wordt dus groot geschut ingezet om het Mediterraan draaigatje onder de duim te krijgen. En dat is wel nodig ook want bewoners worden er stapelgek van. Zeker met dit mooie weer.

"Het is echt geen doen, het is vreselijk. Als wij met een glaasje rosé in de tuin willen zitten, zetten we onze benen al ergens op. Dan nog kruipen ze omhoog en over je heen", vertelt bewoner Ineke Cramer van de Molenlaan.

"Het wordt steeds erger. Eerst zaten ze alleen in de vensterbank, maar nu kom ik ze ook tegen in de keuken. Iedere ochtend stofzuig ik als eerste alle mieren weg. Het is heel vervelend en zeker dat het niet overgaat", vertelt Henriëtte Frank. Zij woont verderop aan de Granadoslaan.

Voortdurend geprikt

"Ze zijn watervlug, vergeleken bij onze Hollandse mieren en ze steken", vertelt bewoner Ida Gerdt uit de Terbregselaan. Tijdens het tuinieren wordt ze voortdurend geprikt. Bij haar zitten de mieren in de voor- en achtertuin, ze komen binnen en laatst gingen ze zelfs mee naar bed.

"Ik ga graag vroeg naar boven met een boek. Ik sloeg de bladzijde om en verhip, kijk nou eens, komt er een mier tevoorschijn", vertelt ze alsof het een anekdote is.

De bewoners hebben de afgelopen jaren al van alles geprobeerd; van huis-tuin-en-keukenmiddeltjes tot zwaardere verdelgingsmiddelen. Ook de gemeente Rotterdam heeft al meerdere pogingen gewaagd om het draaigatje onder bedwang te krijgen. Maar niets helpt.

De tekst gaat door onder de foto.



Nu heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en het Kenniscentrum Insecten uit Leiden. Zij gaan experimenteren met het grootschalig uitzetten van de natuurlijke vijand van dit miertje: het aaltje.

Hypersnelle voortplanting

Het Mediterraan draaigatje komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en is hier waarschijnlijk terecht gekomen in de kluit van een boompje uit die streken, zoals een olijfboom. Typisch voor dit miertje is de hypersnelle voortplantingsproductie. Binnen een kolonie zorgt niet één koningin voor nageslacht maar tientallen, zo niet honderden, dan wel duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden.

Mierenexpert van het KAD, Jitte Groothuis, tilt een stoeptegel op en daar krioelt het van de mieren. Ze zijn druk in de weer om de tientallen witte poppen in veiligheid te brengen nu de rust onder de tegel verstoord wordt. "Je ziet allemaal vrij grote larven en daar zitten meestal de prinsesjes in die voor nageslacht gaan zorgen. En zo gaat dat maar door en dat maakt de bestrijding ook zo lastig", verklaart de expert.

De tekst gaat door onder de video.



Want met het verwijderen van één koningin of een paar koninginnen, word je al gauw overtroefd door een nieuw leger van koninginnen.

'We kennen alle mensen van de gemeente'

De bewoners kijken reikhalzend uit naar zwaar geschut en een definitieve oplossing voor de invasie van dit mediterrane miertje. "Dit moeten ze nu rigoureus aanpakken", zegt Ida Gerdt. "We kennen alle mensen van de gemeente inmiddels goed omdat ze hier iedere week komen, maar niets helpt tot nu toe en ik hoop dat deze nieuwe methode nu wel gaat helpen", zegt Henriëtte Frank.

"De aaltjes dringen de poppen en de larven binnen, zetten daar een bacterie af en die bacterie eet van binnenuit de larf en de pop op", vertelt Ad van Bruggen, de leverancier van de aaltjes. Hij benadrukt dat dit een biologische bestrijding is en ongevaarlijk is voor mens en dier. "Als er geen poppen of larven meer zijn, sterven de aaltjes weer af en heb je dus niet te maken met een nieuwe plaag".

De tekst gaat door onder de foto.



Lange adem

Anna Möller van het KAD in Wageningen heeft de leiding over deze nieuwe bestrijdingsmethode. "Wij hopen dat dit het nest gaat uitputten maar daar hebben we nog wel een lange adem voor nodig en meerdere behandelingen", vertelt ze.

Mocht deze test op de proeflocatie positief uitpakken, moet de hele wijk behandeld worden. En dat kan betekenen dat alle stoeptegels voor een aantal weken eruit moeten, parkeren tijdelijk onmogelijk wordt, de particuliere tuinen ook onder handen genomen moeten worden en zelfs de kruipruimtes. "We hebben geen keuze", zegt bewoner Ineke Cramer. "Dit duurt al vijf zomers lang en dit is echt geen pretje."