Vlaardinger kweekt minilongen in VS en besmet ze met corona

Vlaardinger kweekt minilongen in VS en besmet ze met coronavirus

Kan het onderzoek van een Vlaardingse immunoloog bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus? Vincent van Unen doet op dit moment experimenteel onderzoek met het virus. Hij besmet zelf gekweekte minilongen en minidarmen in het laboratorium en bestudeert wat de afweerreactie is.

Van Unen werkt al een jaar in Amerika aan zijn onderzoek. Dat bestaat uit het nemen van een biopsie - een klein stukje weefsel - van organen. Daarmee worden in een kweekschaal nieuwe, volledig functionerende longen en darmen gekweekt. Het is allemaal gericht op immuniteitsonderzoek. Sinds een tijdje ziet zijn werk er iets anders uit.

"Toen corona ineens in het veld kwam, hebben we dat onderzoek aan de kant gezet en hebben we bij Stanford University volop ingezet om corona te bestuderen", legt Van Unen uit.

Besmet met corona

Dat betekent niet dat zijn eerder gekweekte minilongen de prullenbak in konden. Ze worden nu besmet met corona. Het is dan wel niet direct gericht op het vinden van een vaccin, het helpt mogelijk wel mee met het vinden van een oplossing.

"We brengen in kaart wat er precies gebeurt in de organen", legt Van Unen uit. "Hoe gaan de afweercellen in de organen om met corona? Zo hopen wij nieuwe inzichten te krijgen in hoe we het afweersysteem een boost kunnen geven. Op welke wijze moeten we nog ontdekken."

Ook in Californië gelden coronamaatregelen. Die zijn vergelijkbaar met die in ons land. Toch waren ze er daar een stuk eerder bij en dat stoorde de Vlaardinger.

'Neem coronapandemie serieus'

"In Californië hadden wij al drie weken voor Nederland maatregelen genomen; social distancing, thuisblijven. En tot mijn grote verbazing ging carnaval gewoon nog door en leek er alsof er in Nederland niets aan de hand was. Daar ben ik erg van geschrokken en daardoor heb ik een oproep geplaatst op Facebook om alsjeblieft de coronapandemie serieus te nemen."

De tekst gaat verder onder de Facebook-post.



Hij schreef dat mensen hem een berichtje mochten sturen en dat heeft hij geweten. "Ik ben naar bed gegaan en toen ik de volgende ochtend wakker werd, was mijn Facebook geëxplodeerd. Ik had honderden berichten. Er waren heel veel vragen van mensen die zich zorgen maakten over hoe ze om moesten gaan met hun ouders, wat voor maatregelen ze konden nemen. De situatie was toen al schrijnend in Italië. Dus ik denk dat veel mensen zich al zorgen maakten voordat Rutte maatregelen had genomen."

Inmiddels vindt hij dat minister-president Rutte het goed doet. Een stuk beter in ieder geval dan zijn Amerikaanse collega. "Het is ontzettend frustrerend dat als er een grote ramp als corona plaatsvindt, Amerika de meest incapabele president heeft die we ooit hebben gehad."