Nielson wil lichtpuntje zijn met social media concert

Nielson (Niels Littooij) speelde live voor zijn fans via Instagram, Facebook en Zoom. Dat deed hij vanuit Het Magazijn in Dordrecht. Dat is een verzamelgebouw waar winkels, galeries en restaurants in zitten.

Het concert is een oproep om de horeca te steunen èn om zijn fans thuis blij te maken. ''Het is een beetje gek en het is niet hoe je het het liefste hebt", zegt Nielson.

Positief

De zanger wil met zijn optreden mensen een hart onder de riem steken, vertelt hij aan RTV Dordrecht . "Dit is gewoon iets positiefs. Er zitten heel veel mensen thuis die het zwaar hebben nu. Hoe langer die intelligente lockdown duurt, hoe moeilijker dat wordt."

Nielson: "Dan hoop ik dat dit zo'n lichtpuntje is, waar je weer een paar dagen op kan teren."