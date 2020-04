Zo werkt de ambulancedienst tijdens de coronacrisis

Rijnmond krijgt een kijkje in de keuken en ziet hoe het aankleden en optuigen door de ambulanceverpleegkundigen gaat.

Ambulances rukken tijdens de coronacrisis minder snel uit, omdat bij de meldkamer eerst uitgebreid geïnformeerd moet worden of er mogelijk sprake is van een coronapatiënt. Als dit zo is, trekken de ambulanceverpleegkundigen eerst beschermende kleding aan. En als de coronapatiënt is afgeleverd, moet de ambulance na elke rit weer schoongemaakt worden. Dit allemaal kost veel tijd en dus kunnen er minder ritten worden uitgevoerd.

Spoedeisende hulp nodig? Wacht niet onnodig lang

Aan de andere kant is het aantal niet-corona-meldingen voor de ambulances enorm teruggelopen. Er zijn minder amateursporters en wielrenners die geblesseerd raken en het alcoholgebruik in de weekenden ligt een stuk lager, door de sluiting van de horeca.

Maar het komt ook doordat mensen met klachten de gezondheidszorg niet verder wilden belasten. Of niet naar het ziekenhuis durfden te gaan, uit angst om besmet te raken. En soms heeft dat fatale gevolgen.

“Zo hebben we een tijdje geleden een man opgehaald die al twee dagen met ernstige hartklachten rondliep maar de ambulance niet belde,” vertelt Jacco van Wingerden, manager operationele dienst bij de ambulancedienst ZHZ. “Die man is later in het ziekenhuis overleden, mogelijk doordat er niet meteen hulp is gevraagd.”

Er wordt met klem benadrukt om ook met niet-corona klachten, indien nodig, de huisarts of ambulance te bellen.