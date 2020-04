Rotterdamse stewardessen en piloten wagen zich aan Don't Rush-challenge

Iedereen heeft veel tijd over vanwege de coronacrisis en het is dan ook een wereldwijde trend aan het worden. Zo ook in de luchtvaartbranche; verschillende airlines hebben al een filmpje opgenomen. De Rotterdamse crew van KLM kon niet achterblijven.

Uitgedaagd

"Iedereen verveelt zich, want we mogen niet vliegen", zegt stewardess Natascha Beumer, die met haar vriend, piloot Dennis Jansen, het filmpje maakte. Ze werden uitgedaagd door de Arnhemse tak van de luchtvaartmaatschappij en daar konden ze natuurlijk geen 'nee' op zeggen.

Natascha besluit onderzoek te doen. Het begon allemaal in Amerika, zo leert ze. Met een paar vriendinnen. Al snel gaat het de hele wereld over. De kenmerken van een goed Don't Rush-filmpje: Je moet beginnen in bepaalde kleding en via camerablocking transformeren naar iets anders en er wordt altijd hetzelfde liedje gebruikt: 'Don't Rush van Young T en Bugsey'.

"Om te kijken wat er is, ter inspiratie. Ik denk dat ons filmpje wel spettert en het is zo gaaf om op deze manier toch contact te hebben met je collega's. De energie die er loskomt."

De tekst gaat door onder de video.



Natascha en Dennis (te zien vanaf 52 seconden) zitten, net als heel veel andere Nederlanders, thuis. Ze slapen uit, sporten en doen boodschappen voor de schoonouders. Hun werkroosters zijn leeg. Ze mogen niet vliegen. Natascha: "Voor ons is het niet alleen een baan. Wij kunnen niet onze laptop pakken en thuiswerken. We zitten nu thuis terwijl we normaal de hele wereld overvliegen. Mijn reishart doet pijn en KLM watertrappelt."

Er is één lichtpuntje voor Natascha: zondag heeft ze voor het eerst in twee maanden tijd weer een klus; ze mag werken op een vlucht naar Los Angeles. "Dat is wel raar, want normaal gesproken zijn we tussen de 24 en 48 uur, soms langer, op die plek. Nu is dat maar 17 uur en mag ik mijn hotelkamer niet uit."

De tekst gaat door onder de foto.



Focus op positieve

Toch probeert Natascha vooral te focussen op het positieve. "Het nieuws is supernegatief en dat is ook logisch. Het duurt allemaal lang, dus het is makkelijk om je daarin te laten meeslepen."

Het maken van het filmpje is een stukje positiviteit. "Zo heb je toch connectie met elkaar. We zijn united by wings."