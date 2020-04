Uitvaart gaat anders door coronaregels

Corona beïnvloedt niet alleen onze levens, maar ook onze dood. Bij een begrafenis of crematieplechtigheid mogen bijvoorbeeld nog maar 30 mensen aanwezig zijn. En dat is ingrijpend, zo ervaart de uitvaartbranche.

Het virus zorgt voor een hoger aantal overledenen en dat merkt ook de Dordtse begraafplaats Essenhof. "We hebben ongeveer 30 procent meer uitvaarten", zegt teamleider Mieke Verkuil.

"Wij hebben de stoelen in de aula in setjes van twee op anderhalve meter afstand staan. Dat is bewust, want veel mensen vormen dagelijks al een paar", vertelt ze.

Dat er slechts 30 mensen mogen komen, maakt het voor nabestaanden moeilijk en extra verdrietig. "Maar gelukkig kunnen we een live-stream aanbieden, zodat mensen elders mee kunnen kijken. Dat gebeurt nu bij bijna elke uitvaart."

Creatief zijn

Omdat er ook geen catering of nazit is, is de uitvaart vrij sober. "Maar als je creatief bent kun je wel degelijk een mooie uitvaart verzorgen", zegt Ilse Hendriks van Vjanova Uitvaartbegeleiding.

"Vorige week had ik een uitvaart, waarbij we met de wagen een route reden langs plekken waar de overledene graag kwam. Op die plekken stonden mensen op gepaste afstand, vooraf afgestemd met politie en handhaving", vertelt ze.

"Sommige mensen kiezen nu bewust voor een kleine plechtigheid om over een tijdje, na de coronacrisis, een uitgebreidere herdenking te organiseren. En vergis je niet, klein kan ook heel mooi zijn."

"Al huilt mijn hart soms als ik zie dat mensen elkaar niet even een knuffel kunnen geven of dat ik een troostende hand op een schouder kan leggen", zegt de uitvaartondernemer.