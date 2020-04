Man probeert Ridderkerker neer te schieten, maar vuurwapen weigert

Een man is gisteren in Ridderkerk bedreigd door een gewapende man. Die heeft ook de 54-jarige man proberen neer te schieten, maar het wapen weigerde, zegt de politie. De politie spreekt van poging doodslag.

De bedreiging was gisteren rond half zeven in de ochtend op de Ringdijk. Nadat het wapen weigerde ontstond er een worsteling. Daarbij werd het slachtoffer met het vuurwapen op zijn hoofd geslagen.

De dreigende man stapte vervolgens in een donkerkleurige Renault Megane, die werd bestuurd door een tweede verdachte. De auto is later aan de Zevenoord in Rotterdam-IJsselmonde teruggevonden.

Er is nog niemand opgepakt.